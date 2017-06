Lang op vliegtuig? Draag steunkousen

Door: redactie

Mensen die een lange vliegreis maken kunnen best steunkousen dragen. Want zo'n lange vliegreis is niet gezond: je loopt een verhoogd risico op een trombose, een bloedklonter die de bloedtoevoer naar de organen vermindert, zeggen specialisten. En steunkousen zorgen voor een betere bloeddoorstroming en dus een lager risico. Urenlang stilzitten in een vliegtuig met veel te weinig plaats voor je benen is niet alleen heel ongemakkelijk, maar ook gevaarlijk. Wie geen steunkousen draagt, heeft 1 kans op 100 op een trombose. Met kousen is dat maar 1 op de 1000, tien keer minder dus. Maar naast kousen bestaan er ook nog andere remedies: veel water drinken, geen alcohol drinken tijdens de vlucht en veel wandelen.