Is Lebbekenaar die moeder vermoordde een seriedoder?

22/06/17 - 22u34 Bron: vtmnieuws.be

video Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt of er een seriemoordenaar in de gevangenis van Dendermonde zit, een man die vorig jaar in Lebbeke zijn eigen moeder vermoordde. Hij sloeg haar dood, verstopte haar in de tuin, zei tegen iedereen dat ze op reis was, en haalde haar rekening leeg om drugs te kopen. Nu blijkt dat nog enkele mensen waarmee hij afgelopen jaar contact had, zijn overleden.