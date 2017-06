Piqueur: "Strafonderzoek zal waarheid over faillissement naar boven brengen

EB

22/06/17 - 19u53 Bron: Belga

Jeroen Piqueur. © belga.

Jeroen Piqueur, die door de Optima-onderzoekscommissie verantwoordelijk wordt gehouden voor het faillissement van de bank, is niet te spreken over de werkzaamheden van de parlementaire commissie. Piqueur blijft de schuld leggen bij de Nationale Bank en heeft nu zijn hoop gevestigd op het strafonderzoek in Gent. "Ik heb het volste vertrouwen dat dat onderzoek in alle objectiviteit de waarheid over de oorzaak van het faillissement aan het licht zal brengen", zegt hij in een persbericht.