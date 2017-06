Steek- en vechtpartij in Antwerpen "na mislukte drugsdeal"

Sander Bral

22/06/17 - 19u14

© videostill.

Er heerst heel wat commotie op sociale media rond een filmpje dat vandaag opdook. Daarin is te zien hoe het op de Turnhoutsebaan in Antwerpen tot een vechtpartij komt tussen verschillende mannen. Eén iemand zou daarbij met een mes in het bovenbeen geraakt zijn.

© kos.

Het filmpje speelt zich gisteravond af op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Volgens omstaanders ging het om een mislukte drugsdeal: "Het gaat duidelijk over een afrekening na een deal rond geld en drugs die in de soep is gelopen. Zo'n mislukte deal kan mensen echt zot maken", klinkt het.



De politie is een onderzoek begonnen. "Wij hebben dat filmpje ook gezien", vertelt Wouter Bruyns van Politie Antwerpen. "Wij onderzoeken de video en de feiten, ook al heeft er niemand aangifte gedaan. Of de schermutseling over een mislukte deal gaat, kunnen wij op dit moment niet bevestigen."