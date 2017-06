Door: redactie

Vandaag was Isabelle A te gast bij Joe-dj Jan Bosman in zijn programma 'Liefde voor de 90's'. Haar bezoek had alles te maken met Celebrate the 90's, een actie waarbij Joe zich deze week onderdompelt in de jaren 90. Isabelle A deed wat niemand anders deed in het VTM-programma Liefde voor Muziek: ze bracht zelf een nieuwe '2017-versie' van haar 90's-hit Hé Lekker Beest.