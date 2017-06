CdH en Ecolo eens over nood aan "radicale verandering" van politiek

TT

22/06/17 - 16u59 Bron: Belga

CdH-voorzitter Benoît Lutgen. © belga.

Politieke crisis Ecolo en cdH stellen vast dat er na de opeenvolging van affaires de laatste maanden nood is aan "radicale verandering" van het politieke leven. Dat bleek na een bijna drie uur durende bijeenkomst van de leiding van beide partijen in Namen. De groenen spraken van een "open" discussie en covoorzitster Zakia Khattabi zag een mogelijke alliantie met het cdH over een hervorming van het bestuur.

Patrick Dupriez en Zakia Khattabi, covoorzitters van Ecolo. © photo news. Ze voegde er meteen aan toe ook met andere partijen te willen praten over de 20 concrete projecten die Ecolo gisteren aan de overige formaties had overgemaakt.



cdH-voorzitter Benoît Lutgen verklaarde de vaststelling van Ecolo over een herdenken van het politieke leven te delen. "Dat is een noodzakelijke voorafgaandelijke voorwaarde", aldus Lutgen, die weigerde te zeggen of hij het geheel van de Ecolo-voorstellen onderschreef.



"We gaan de zaken verder analyseren. In de politiek is het belangrijk om met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren en open te staan" voor de voorstellen van de anderen, stelde Lutgen. Lees ook Brusselse regering werkt voort zolang er geen nieuwe coalitie is

Rudi Vervoort ziet "convergentie" tussen PS, DéFI en Ecolo in Brussel

DéFI gooit geluidshinder Zaventem weer op tafel