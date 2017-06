Treinverkeer tussen Brussel en Antwerpen onderbroken

bewerkt door: mvdb

22/06/17 - 12u43 Bron: Belga

(archieffoto) © photo news.

De treinverbinding tussen Brussel en Antwerpen is momenteel onderbroken door een persoonsongeval in Duffel. Hierdoor rijden er geen treinen meer tussen de stations van Kontich en Mechelen. Dat zegt spoorwegmaatschappij NMBS.

Wie van Brussel naar Antwerpen spoort zal niet verder kunnen rijden vanaf het station in Mechelen. De trein uit Antwerpen zal halt houden in Kontich.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.