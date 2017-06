Gezin van 15 op straat door erfeniskwestie: "Zoveel kinderen? Dan geen huurhuis"

TOM VAN DE WEYER

22/06/17 - 05u00

Een gezin met 13 kinderen uit Diest wordt op 5 juli door de gerechtsdeurwaarder op straat gezet. "Tien van mijn kinderen zijn nog minderjarig", zegt Patrick Roucourt (53). "De hele inboedel wordt in beslag genomen. Ik vind nergens een ander huis, omdat ik te veel kinderen heb. "

Patrick en zijn vrouw Christel Gerritsen (46) kregen het huis van zijn vader Jozef in 1990. "Al die jaren hebben we er gratis in mogen wonen. Drie van onze zestien kinderen zijn inmiddels het huis uit. Sinds mijn vader overleed in 2011 proberen mijn drie broers en onze moeder Norbertina mij via de vrederechter uit het huis te krijgen", aldus Patrick. "Nu is het verkocht aan iemand uit het Antwerpse. Die is de procedure gestart om het huis binnenkort vrij te maken. Wij moeten opkrassen."

Tot 170 km ver

Patrick is al naar 25 woningen gaan kijken in de omgeving, maar ook in Hasselt, Leuven en zelfs in Brugge, 170 kilometer van Schaffen. "Telkens kreeg ik hetzelfde antwoord van de huisbazen: 'We nemen geen huurders aan met zoveel kinderen.' We hebben geen buren of familie bij wie we terechtkunnen. Om in een caravan te wonen, heb je een vergunning nodig. De huisvestingsmaatschappij Diest Uitbreiding vindt voor ons geen betaalbare woning. Ik leef al zeven jaar van een invaliditeitsuitkering, mijn vrouw is voltijds huisvrouw. Ook het OCMW kan ons niet helpen. De sociaal assistent raadt ons aan om de kinderen onder te brengen in een opvang, maar er is nergens plaats in de streek. Enkel bij de vzw Levensruimte in Averbode zouden tijdelijk enkele plaatsen vrijkomen."



