Wendy onthult waarheid over zogenaamde romance met radiomaker Michel Follet

21/06/17 - 22u18 Bron: vtmnieuws.be

De 'boekjes' stonden er vol mee: Wendy Van Wanten zou in de jaren '90 een one night stand hebben gehad met radiomaker Michel Follet in Rome. Van Wanten was te gast bij Joe voor hun Celebrate the 90's-actie die deze week loopt. Joe-dj Jan Bosman voelde Wendy aan de tand over de romance, en die blijkt nooit te hebben plaatsgevonden. Ze waren inderdaad samen in Rome, voor de cd-voorstelling van Willy Sommers, maar meer dan een muntje in de Trevifontein gooien, is er ginder niet gebeurd. Bij deze is dat opgehelderd!