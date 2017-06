Wendy Van Wanten en Willy Sommers brengen samen met Frans nieuwe versie van 90's-hit bij Joe

Door: redactie

21/06/17 - 21u09 Bron: vtmnieuws.be

video

Vandaag waren Wendy Van Wanten en Willy Sommers te gast bij Joe-dj Jan Bosman. Hun bezoek had alles te maken met Celebrate the 90's, een actie die deze week loopt waarbij Joe zich onderdompelt in de jaren '90. Wendy en Willy kwamen hun 90's-hit 'Kijk Eens Diep In Mijn Ogen' brengen, maar dan in een nieuw '2017-jasje'. De tekst van het nummer was ook wat aangepast, zodat Frans, de partner van Wendy, er een rol in kreeg. Jan Bosman presenteert in de Celebrate the 90's-week elke dag tussen 19.00 en 20.00 'Liefde voor de 90's'. Hij ontvangt hiervoor elke dag een gast die in de jaren '90 een hit had en zij brengen dat dan in een nieuw '2017-jasje'. Tussendoor hebben ze het natuurlijk ook over de favoriete 90's-nummers van de gast.