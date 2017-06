Samusocial zag deze maand al 100 maandelijkse schenkers afhaken

Bewerkt door: ADN

politiek schandaal Nadat het schandaal rond de zitpenningen bij Samusocial losbarstte, zag de Brusselse hulporganisatie in de afgelopen maand juni al 100 individuele maandelijkse schenkers afhaken. Dat bericht Bruzz en wordt bevestigd aan Belga. Samusocial stuurde vandaag een brief met uitleg naar zijn schenkers.

"Tot nu toe gaat het om zo'n 2.000 euro die we verliezen in de maand juni", vertelt Marie-Anne Robberecht, woordvoerster van Samusocial. "Dat valt nog mee, maar als het zo verder gaat, kan de werking wel in gevaar komen." Het medisch centrum in Laken, waar 38 bedden staan, kan die impact bijvoorbeeld al sneller voelen, omdat het exclusief gefinancierd wordt met giften.



Om erger te voorkomen, stuurde Samusocial vandaag een brief naar haar schenkers met uitleg over de situatie, maar vooral als een oproep om het vertrouwen terug te winnen en te laten weten dat de medewerkers het goede werk blijven voortzetten.



In de nasleep van het Samusocial-schandaal zijn nog geen werknemers opgestapt bij de daklozenhulporganisatie, laat de woordvoerster nog weten.