Wegdek komt omhoog door de hitte: "Wellicht ook morgenavond nog hinder op E314"

Door: redactie

21/06/17 - 18u43

© Twitter.

Op de E314 richting Lummen is voorbij Aarschot het wegdek omhoog gekomen door de hitte. De snelweg is dicht, het verkeer moet omrijden via Bekkevoort. Rond 19 uur was er sprake van zowat 45 minuten vertraging.



De politie raadt aan om de omleiding te volgen. Wie vanuit Brussel of Gent richting Hasselt moet, rijdt best via Antwerpen.



De technische ploegen proberen het wegdek zo snel mogelijk te herstellen, aldus het Verkeerscentrum. Gehoopt wordt om tegen de ochtend de pechstrook open te krijgen. De rijstroken zullen later pas opgelapt worden. Wellicht zal er ook morgenavond nog hinder zijn.