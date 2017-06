Wegdek komt omhoog door de hitte: E314 blijft afgesloten

Door: redactie

21/06/17 - 18u43

© Twitter.

De E314 Leuven-Lummen ter hoogte van Aarschot blijft afgesloten. Door de hitte is het asfalt er omhoog gekomen. In de loop van de nacht begint het Agentschap Wegen en Verkeer aan de herstelling van de pechstrook. Tegen morgenvroeg zou die tijdelijk opengesteld moeten worden voor het verkeer.

Door de opstuwing van het wegdek is de snelweg sinds 18 uur volledig afgesloten. Alle verkeer richting Lummen moet de snelweg verlaten via de afrit Aarschot. Weggebruikers moeten de omleiding volgen, in Bekkevoort kunnen ze de snelweg weer op. Rond 19 uur was er sprake van zowat 45 minuten vertraging.



Het zal onmogelijk zijn om tegen de avondspits van morgen meer dan één rijstrook open te stellen. Wegen en Verkeer verwacht hierdoor ernstige verkeershinder in de richting van Lummen. "Veiligheid blijft de eerste prioriteit. Daarom blijft de snelweg afgesloten tot de eerste herstellingen zijn afgerond", luidt het.



Wie vanuit Brussel of Gent richting Hasselt moet, rijdt best via Antwerpen.