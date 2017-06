Twee Belgen overleden na ongeval met vliegtuig in Italië

Ph. Gysens, kv

21/06/17 - 16u49

In Italië zijn twee Belgen dood teruggevonden nadat hun vliegtuig, een tweedekker, neerstortte. Dat melden Italiaanse media. Buitenlandse Zaken in België bevestigt het nieuws.

Het ongeval gebeurde in Lombardije. Op het moment van het ongeval vloog het toestel tussen Valtellina en Valcamonica. Het vliegtuig werd gevonden in Edolo. Samen met een ander vliegtuigje zouden ze enkele dagen geleden in de luchthaven van Sondrio geland zijn.



De twee bemanningsgroepen hadden samen de nacht doorgebracht in Samolaco en splitsten op na het tanken. De ene vertrok richting het Gardameer en de andere richting Asti. Het vliegtuig dat richting het Gardameer vertrok, zou een tijd later niet meer op de radar te zien geweest zijn. Volgens Het laatste radiocontact was in de omgeving van Pian della Regina di Cevo, aldus de Italiaanse media.



"De Belgische ambassade in Rome is in contact met de lokale autoriteiten en volgt het dossier nauw op", aldus Buitenlandse Zaken.