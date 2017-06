Uitbaatster bordeel Villa Papillon krijgt 30 maanden cel voor mensenhandel

Door: Siebe De Voogt, HR

21/06/17 - 15u33 Bron: Eigen berichtgeving

© Siebe De Voogt.

Varsenare/Brugge De 39-jarige uitbaatster van het gekende bordeel Villa Papillon in Varsenare heeft in de Brugse rechtbank 30 maanden cel gekregen voor mensenhandel en de exploitatie van prostitutie. Ze moet ook een geldboete van 36.000 euro betalen.

Het Brugse gerecht hield Ahlonkoba K. - een vrouw van Togolese afkomst - al een tijdje in de gaten, toen ze eind 2013 binnenvielen in haar woning langs de Karel de Stoutelaan in Brugge. Binnen had ze kamers ingericht, waarin sinds april 2012 meisjes tegen betaling met mannen naar bed gingen. De vrouwen moesten vaak 's nachts werken en kregen geen loon uitbetaald als er geen klanten waren. Drie meisjes leken ook in de garage van het huis te slapen. De vrouw werd aangehouden en op 9 januari 2014 voorwaardelijk vrijgelaten. Snel nam K. het bordeel Villa Papillon over in Varsenare. Ook daar werden de prostituees niet correct behandeld. Het gerecht kon uiteindelijk negentien slachtoffers van de bordeeluitbaatster identificeren. Bij negen van hen was er volgens de rechtbank ook sprake van mensenhandel: de prostituees moesten werken in omstandigheden die strijdig waren met de menselijke waardigheid. De rechtbank verklaarde maar liefst 353.621 euro aan winsten van de bordeeluitbaatster verbeurd.