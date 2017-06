VIDEO: kent u de dader van deze gewapende overval?

Bewerkt door: sam

21/06/17 - 15u18 Bron: Federale politie

video De federale politie verspreidt een opsporingsbericht van een winkeloverval in Gilly, in Charleroi. Het gaat om een Night and Day-winkel in de Chaussée Impériale, waar op vrijdag 7 oktober 2016 omstreeks 11.50 uur een man geld eiste.

De man bedreigde de gerant met een voorwerp, waarop een gevecht ontstond en de overvaller vluchtte zonder buit. "Op het ogenblik dat de overvaller de zaak binnenkwam, was hij vergezeld door een persoon die vlak achter hem liep", klinkt het. "Deze persoon bleef op de achtergrond en verliet de zaak wanneer het gevecht begon."

"De dader is een man van 30 à 35 jaar oud. Hij heeft een opvallende neus, donkere dikke wenkbrauwen en een baard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte trainingsbroek met witte banden op de zijkant, een zwarte kap, een rode sportieve jas met een blauwe boorden en kap en met het opschrift ADDIDAS in het blauw op de achterzijde."

"De tweede man is 25 à 30 jaar oud en mager. Hij heeft een getaande huid en donker opgeschoren haar langs de zijkanten. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte broek, een zwarte lederen jas en grijs-witte baskets."