22 weglopers per dag, en steeds vaker zijn het meisjes

Door: redactie

21/06/17 - 14u43 Bron: vtmnieuws.be

© thinkstock.

video Weglopende kinderen zijn steeds vaker meisjes. Dat blijkt uit een studie van Child Focus en de universiteit van Luik. In 2013 en 2014 waren maar liefst 67 procent van de weglopende kinderen meisjes, en tien jaar eerder was de verhouding tussen jongens en meisjes nog gelijk. Child Focus telt zo'n 8.000 weglopers per jaar, of zo'n 22 per dag.

In het kader van de studiedag rond weglopende kinderen deed Child Focus een update van de studie uit 2004. De organisatie onderzocht daarvoor de iets meer dan 1.600 wegloopdossiers die het verwerkte tussen 2013 en 2014.

Geslacht Opvallend daarin is vooral het stijgende aandeel meisjes. Een echte verklaring voor die oververtegenwoordiging heeft Child Focus niet, maar het zou volgens de organisatie wel kunnen dat overheden en ouders meisjes als kwetsbaarder zien dan jongens, waardoor het sneller gemeld wordt als zij verdwijnen.



Ook het aantal weglopers dat uit een instelling voor jongeren komt, is gestegen. In 2004 was dat 1 op de 4, intussen is dat opgelopen tot een derde van de weglopers. Volgens Child Focus zijn geplaatste kinderen sowieso oververtegenwoordigd, omdat de instellingen waar ze verblijven verplicht zijn om de verdwijning van één van hun bewoners zo snel mogelijk te melden.

Leeftijd Verder blijkt dat de meeste weglopers (60 procent) tussen 14 en 16 jaar oud zijn. Toch lopen ook erg jonge kinderen weg: 7 procent van de weglopers zijn 10 à 12, terwijl 1 procent van de betrokken kinderen 6 à 9 jaar oud was.



De meeste weglopers blijven niet erg lang weg. Voor 75 procent van de kinderen gaat het om minder dan een week, bij 38 procent zelfs maar om 1 à 2 dagen. Toch blijft 8 procent van de kinderen langer dan één maand weg.