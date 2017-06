Door: redactie

21/06/17 - 13u44 Bron: vtmnieuws.be

video

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft kort gereageerd op de geruchten dat de dader van de mislukte aanslag in Brussel-Centraal uit Molenbeek kwam. "Ik kan niet bevestigen dat er een link is met Molenbeek. Maar die situatie is al tientallen jaren gekend, dat kun je niet op tien maanden oplossen", klonk het.