Grote hinder na ongeval met 4 vrachtwagens op E17 richting Antwerpen

21/06/17 - 08u58 Bron: Belga

Zwijndrecht Een kop-staartaanrijding met vier vrachtwagens op de E17 in Zwijndrecht richting Antwerpen zorgt voor heel wat verkeershinder. De trucks worden getakeld en verloren lading moet worden geruimd. De filevertraging loopt op tot meer dan een uur. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan, om te rijden.

Iets voor 7.00 uur reden op de E17 in Zwijndrecht vier vrachtwagens op elkaar in bij een kop-staartaanrijding. Daardoor kwam ook een lading kiezel op de rijbaan terecht. Volgens het Verkeerscentrum zijn de twee rechtse rijstroken momenteel ingenomen voor het takelen van de vrachtwagens. Dat zal nog enige tijd in beslag nemen, klinkt het.



De vertraging door een file achter het ongeval loopt op tot iets meer dan een uur. Het Verkeerscentrum raadt vanuit Gent aan de R4 en de E34 te nemen. Wie vanuit Gent richting Hasselt gaat, rijdt het best via Brussel.

Het is niet meteen duidelijk of er gewonden zijn.