In slaap gevallen trucker botst op collega die in cabine lag te slapen: E314 nog maar eens volledig afgesloten

Marco Mariotti

21/06/17 - 07u39

© Georgina Vlachakis.

Maasmechelen

Voor de derde dag op rij ligt de E314 in Limburg volledig lam. Vanochtend rond 5.15 uur botste een vrachtwagenchauffeur tegen een geparkeerde vrachtwagen die op de pechstrook stond. De chauffeur die richting Nederland reed, viel in slaap achter het stuur, week van zijn rijvak af en knalde op de oplegger. Hij werd daarbij naar de linkerkant van de baan geslingerd en botste ook daar met een derde voertuig.



De chauffeur die in zijn cabine lag te slapen op de pechstrook raakte zwaargewond. De baan werd volledig afgezet met lint om kijklustigen op afstand te houden. Er staat een file, en het verkeer komende van Genk wordt omgeleid via afrit Maasmechelen. De extra reistijd bedraagt al 45 minuten. Het verkeer krijgt het advies om via Luik naar Nederland te rijden. Het verkeer moet de E314 in Maasmechelen verlaten en via de N78 richting Maaseik en Nederland rijden.