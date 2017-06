Door: redactie

De dader van de mislukte aanslag in Brussel-Centraal is Oussama Z., een 36-jarige man van Marokkaanse origine uit Molenbeek. De man werd gisteren gedood nadat hij een bom tot ontploffing wou brengen in het station.