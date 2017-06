Troost vinden op voicemail van overledene

JELLE BRANS

Tot een jaar na de dood van Yasmine belde Geena Lisa nog naar de voicemail van haar hartsvriendin, gewoon om haar stem te horen. "Perfect normaal", zegt een rouwconsulente. Want soms zegt een stem nu eenmaal meer dan 1.000 foto's.

Dankzij de smartphone hebben we vandaag meer foto's én filmpjes van onze naasten dan ooit tevoren. In weekblad 'Story' vertelt Geena Lisa hoe ze het nummer van Yasmine bijhield in haar gsm, tot lang na de dood van de zangeres in 2009. "Dan belde ik haar antwoordapparaat, gewoon om haar stem te horen." Ook VIER-presentator James Cooke sprak onlangs over hoe hij mobiele technologie gebruikt in het rouwproces rond het overlijden van zijn beste vriendin, drie jaar geleden. "Ik stuur haar nog altijd elke dag een sms. De stomste dingen. Natuurlijk komt dat niet meer aan, maar daar gaat het niet om." Olivier Eeltiges van uitvaartzorg De Brauwere in Waregem zegt dat hij wel vaker hoort dat nabestaanden het gsm-nummer van een overledene bellen. "Ze doen dat bijvoorbeeld omdat ze bang zijn te vergeten hoe de stem van de overledene klonk. In een voicemailbericht spreekt de overledene ook rechtstreeks tot degene die belt. Da's nog persoonlijker dan de stem horen in een filmpje."



