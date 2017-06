Extreme stalker riskeert 15 maanden cel: "Gps-tracker onder de wagen en met nachtkijker in de tuin"

JEF VAN NOOTEN & BJORN MAECKELBERGH

Een 32-jarige man uit Morkhoven riskeert 15 maanden cel voor een geval van extreme stalking. Een jaar lang begluurde hij zijn slachtoffer onder meer in haar achtertuin met een nachtkijker. Onder haar wagen had hij zelfs een volgsysteem gëinstalleerd. "Overal waar ik was, dook hij op", zegt de vrouw.

"Ik ben schuldig. Ik besef dat ik het niet had mogen doen." Meer had Kenny C. gisteren niet te zeggen op zijn proces in Turnhout. Zijn obsessie, Katrien Janssens uit Geel, was bewust weggebleven. Ze zag hem de voorbije maanden al meer dan haar lief was. Janssens baat een brasserie uit op de Markt in Geel. Ondernemer Kenny C. leerde haar kennen doordat zijn firma bij haar poetste. "Ik merkte snel dat hij veel interesse had voor mijn privéleven. Te veel eigenlijk", vertelt de vrouw. "Hij gaf mij een onbehaaglijk gevoel en dook werkelijk om de haverklap op. Ineens stond hij voor mij toen ik in Antwerpen aan het shoppen was. Een andere keer stond hij plots naast mijn poolhouse thuis. Da's toch niet normaal?"



De man stuurde de vrouw ook ongezond veel sms'en die niets te maken hadden met hun professionele relatie. "Ik heb al zijn foute sms'jes laten uitprinten. Vier bladzijden vol! Allemaal in dezelfde trend: 'Jij bent de enige voor mij.' Of: 'Ik zal je nooit vergeten.'" Vorige zomer ontplofte het dossier helemaal. "Toen ik op een dag thuiskwam, zag ik hem wéér voor mijn huis staan. Ik zag dat hij vertrok toen hij besefte dat ik hem doorhad. Ik heb hem achtervolgd, omdat ik hem wilde zeggen dat het gedaan moest zijn. Tijdens die achtervolging zijn onze wagens gebotst."



