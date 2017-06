Door: redactie

21/06/17 - 00u30 Bron: vtmnieuws.be

video

Een NMBS-werknemer die dinsdagavond in het Centraal Station in Brussel was op het moment van de ontploffing, hoorde een man die naast een valies stond voor de explosie "Allahu Akbar" en iets over jihadisten roepen. Dat vertelt hij aan VTM NIEUWS.