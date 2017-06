Door: redactie

21/06/17 - 00u16 Bron: vtmnieuws.be

video

Het federaal parket gaat ervan uit dat de ontploffing in het Centraal Station een terreurdaad is. Dat heeft woordvoerder Eric Vandersypt gezegd op een persconferentie in Brussel. Hij wilde nog niet bevestigen of de neergeschoten dader overleden is, maar inmiddels is bekend dat dat wel zo is.