Bij Vlaamse intercommunales verdwijnen 925 postjes

TK

20/06/17 - 22u59 Bron: Belga

© belga.

Bij de Vlaamse intercommunales verdwijnen 925 zitjes in de raden van bestuur. Dat is een gevolg van de beperking op de omvang van die raden die minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans heeft opgelegd.

In de bevoegde commissie van het Vlaams parlement werd vandaag het rapport besproken dat de Vlaamse intercommunales in beeld brengt. Daaruit blijkt dat de Vlaamse gemeenten rechtstreeks participeren in 98 structuren. Deze structuren participeren op hun beurt in 55 rechtspersonen, die op hun beurt nog eens een participatie hebben in 22 structuren.



Veel van die intercommunales tellen meer dan vijftien leden in de raad van bestuur, wat in strijd is met de nieuwe regels. Minstens 925 mandaten zullen om die reden moeten verdwijnen, maar dat cijfer houdt nog geen rekening met de onderliggende structuren.



Ook de directies zullen in sommige structuren moeten inkrimpen. Het aantal directieleden mag immers slechts een derde van het aantal leden in de raad van bestuur bedragen, in de meeste gevallen dus vijf.