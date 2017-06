Door: redactie

Qmusic-dj Maarten Vancoillie blaast vandaag 29 kaarsjes uit en geen verjaardag zonder cadeautjes. Om hem eens goed in de watten te leggen, zorgde zijn collega Dorothee Dauwe voor een wel heel originele verrassing. In het geniep ontfutselde ze de autosleutels van Maarten en ging ze zijn auto volledig opvullen met ballonnen, confetti en andere spullen. Of het ook echt het geschenk was dat Maarten voor ogen had? Wellicht niet, maar één ding is zeker: hij heeft nog heel wat opkuiswerk voor de boeg.