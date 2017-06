Ontploffing in Brussels Centraal Station, ook Grote Markt ontruimd. Dit is wat we nu weten

Stéphanie Romans

BREAKING NEWS Het Brusselse Centraal Station is vanavond in allerijl ontruimd na een ontploffing. De oorzaak is nog niet gekend, maar kort na de explosie werd een man neergeschoten door militairen. Volgens bronnen aan onze redactie kwamen er draden aan de kledij van de man. Of het effectief om een explosievengordel gaat, is onduidelijk. Ook de Grote Markt in Brussel is ontruimd. De situatie is volgens de politie onder controle.

Volgens onze bronnen vond er een explosie plaats in het station, waarna militairen ter plaatse kwamen en een man met draden uit de kledij spotten. De militairen hebben de man daarop neergeschoten. Getuigen bevestigen aan onze redactie dat de verdachte voor de eerste ontploffing 'Allah Akbar' riep.



Meteen nadat de man werd geneutraliseerd, werd het station ontruimd. Al wie aanwezig was in Brussel-Centraal werd opgeroepen het station in allerijl te verlaten. Politieagenten en militairen zijn op dit moment nog steeds massaal ter plaatse.



Het is onduidelijk of de geneutraliseerde man overleden is. Zeker is dat hij ernstig gewond is. Andere gewonden of slachtoffers zouden er niet zijn.

Ook Grote Markt ontruimd Kort na het incident in het Brusselse Centraal Station werd door de politie ook de Grote Markt ontruimd.