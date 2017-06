Europa heeft geen enkele intentie om Belgische friet te bannen: "Les frites, c'est chic"

RVL

De Europese Commissie heeft "geen enkele intentie om de Belgische frieten te bannen". Dat heeft een woordvoerder van het dagelijks bestuur van de Europese Unie dinsdag gezegd in een reactie op een brief van Vlaams minister Ben Weyts.

Weyts was in de pen gekropen om te waarschuwen voor de mogelijke impact van Europese plannen om acrylamide in ons voedsel terug te dringen. Die zouden een bedreiging kunnen vormen voor de traditionele frietcultuur.



De voorzitter, eurocommissaris voor Gezondheid Vytenis Andriukaitis en het hele college "zijn bijzonder gehecht aan de culinaire aspecten van het rijke culturele erfgoed van de lidstaten", zo stelde de woordvoerder, om er met een monkellachje aan toe te voegen: "les frites, c'est chic".