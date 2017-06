België negende innovator in Europese Unie

kv

20/06/17

Innovatief België bezet dit jaar de negende plaats op de Europese ranking. Dat blijkt uit het jaarlijkse innovatiescorebord dat de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd. België mag ook het leiderschap claimen in de categorie 'innovatieve netwerken en samenwerking'.

Op het regionale scorebord mag het Vlaams Gewest zich ook de titel "innovateleider" aanmeten

Het innovatiescorebord maakt elk jaar een vergelijkende beoordeling van de prestaties die de lidstaten hebben geleverd op het vlak van onderzoek en innovatie.



België vertoeft al jaren in de tweede groep van zogenaamde "sterke innovatoren", in het gezelschap van onder meer Ierland, Frankrijk en Luxemburg. Deze landen presteren over het algemeen beter dan het Europese gemiddelde.



De kopgroep van ware "innovatieleiders" wordt geleid door Zweden, gevolgd door Denemarken, Finland, Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland. Op het regionale scorebord mag het Vlaams Gewest zich ook de titel "innovateleider" aanmeten.



Uit het scorebord blijkt dat in totaal vijftien lidstaten hun resultaten hebben verbeterd. Op wereldschaal toonde de Europese Unie zich innovatiever dan China, maar moet ze nog steeds de duimen leggen tegen Australië, Canada, Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. De kloof met Canada en de VS wordt kleiner, maar die met Zuid-Korea en Japan neemt toe. Van de internationale concurrenten toont China de snelste vooruitgang.