Politie en brandweer bevrijden hond uit snikhete auto in Zottegem

Ronny De Coster

20/06/17 - 15u09 Bron: Eigen berichtgeving

Zottegem In Zottegem hebben politie en brandweer deze middag een hond bevrijd uit een snikhete auto. Tienermeisjes die over het Stationsplein wandelden, zagen het puffende dier op in een wagen die helemaal gesloten stond en belden de hulpdiensten.