Herman De Croo: "De rotte appels moeten eruit"

Door: redactie

20/06/17 - 16u31 Bron: vtmnieuws.be

video

Als het van Open Vld-coryfee Herman De Croo afhangt, "moeten de rotte appels uit de mand". Zo reageert hij op de affaires in Brussel in De Meulemeester in Debat, waar hij in debat ging met Raoul Hedebouw (PVDA). Hij doet ook een oproep aan alle politici: "Wij moeten voorbeeldig zijn. Je wenst het vertrouwen van de burger, dus moet je dat verdienen." Niet enkel de PS maar ook de liberale partijen krijgen klappen in Brussel. Naast burgemeester Armand De Decker (MR) nam ook Jean-Luc Vanraes (Open Vld) ontslag als OCMW-voorzitter in Ukkel. De Croo is duidelijk: "Wanneer je een rotte appel hebt, moet die uit de mand." Dat is volgens hem ook de lijn van de partij: "We proberen orde op zaken te stellen, als we iets tegenkomen."