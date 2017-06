Hedebouw: "N-VA en Open Vld, dat is de Champions League van de graaicultuur"

JC

Politiek Dat de "rotte appels eruit moeten", daarover waren Herman De Croo (Open Vld) en Raoul Hedebouw (PVDA/PTB) het eens in het online VTM-programma De Meulemeester in debat. Maar hoe? Daarover verschillen hun meningen.

Benoit Lutgen stak gisteren de hand uit naar MR, Défi en Ecolo om een nieuwe coalitie te vormen. Kreeg geen uitnodiging: de PTB van Raoul Hedebouw. "Ik denk dat dat logisch is", reageerde die laatste vanmiddag in De Meulemeester in debat. "Hij begrijpt goed dat wij niet meedoen aan dat spelletje."



Volgens Hedebouw is deze zet van Lutgen immers niet meer dan een poging om zichzelf politiek te profileren, om bij de volgende verkiezingen niet af te gaan. "Het is om mee te lachen", vindt hij. "Hij zit al dertig jaar te regeren met de PS. Nu wil hij nooit meer met de PS regeren, maar wel met de MR van Kazakhgate. Dat is niet serieus."



Heel grote gevolgen zal dit volgens Herman De Croo, ouderdomsdeken van Open Vld, echter niet hebben. "Ik heb de indruk dat het cdH al lang van PS weg wou. De boot was aan het zinken, en het cdH wou niet mee zinken. Dit is nu groot nieuws, maar zal uiteindelijk een windeke in een fles blijken. Uiteindelijk beslist de kiezer. En die riekt wel welke politicus betrouwbaar is." Lees ook CdH ontmoet morgen, MR, Ecolo en DéFi voor "eerste constructieve dialoog" zonder PS

Mandaten publiceren Beide politici zijn het erover eens dat "de rotte appels eruit moeten". De lonen verlagen en mandaten publiceren, is de oplossing volgens Hedebouw. "We moeten af van die oude politieke cultuur, waar postjes worden uitgedeeld en politici 200.000 euro per jaar verdienen. De traditionele partijen eten allemaal mee van de grote pot confituur. Als we vertrouwen willen winnen bij de burger, moeten we een nieuw soort politici hebben."



Populistisch, noemt De Croo dat. Tegen Hedebouw: "Je praat natuurlijk voor jouw winkel. Jij bent de zuiverheid, de maagdelijkheid. Als ik de stoet van politieke maagden bekijk, ben ik verontrust. Wat er onder de rokken van die maagden zit, weet ik niet."



"Het is altijd hetzelfde liedje", reageert Hedebouw. "Het is altijd de schuld van de nieuwe partijen. Maar er is een systeemprobleem. Er moeten regels komen. Alle publieke en private mandaten moeten openbaar gemaakt worden. Dan zouden al die journalisten niet moeten uitpluizen wat er gebeurt in het OCMW van Ukkel."





Herman De Croo in #DMD: "Als je aan politiek doet, moet je een roeping hebben. Het mag geen beroep zijn" pic.twitter.com/QzFhNoHfEm — VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) De Croo: "Ik heb vijftien jaar geleden al gezegd dat ik mijn belastingaangifte wou publiceren. Lang voor jij aan politiek deed."



Hedebouw: "Waarom blokkeert Open Vld dan het openbaar maken van alle mandaten?"



"Met regels alleen lukt het niet", aldus De Croo. "We hebben ook snelheidsregels. Maar daarmee houd je geen roekeloze automobilisten tegen. Er moet een bepaalde mentaliteit zijn. Als je aan politiek doet, moet je een roeping hebben. Als je niet in je guts, in je hart en ziel goesting en ambitie hebt, moet je eruit blijven."