20/06/17 - 13u43 Bron: vtmnieuws.be

Door elk kind in het basisonderwijs elke dag een kwartier extra te laten bewegen, kunnen alle leerlingen in een jaar tijd 150 miljoen kilometer of de afstand van de aarde naar de zon afleggen. Dat is het opzet van de bewegingscampagne rond het begrip 'ZONtijd', die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en voormalig veldrijder Sven Nys deze ochtend gelanceerd hebben in de Topsporthal Vlaanderen in Gent.