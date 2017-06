Bestuurder levensgevaarlijk gewond na klap tegen vrachtwagen

Kristof Pieters

#E34 In Kemzeke en Vrasene┬┐Antwerpen is de weg weer vrijgegeven, omrijden hoeft niet langer.

Op de E34 in Kemzeke is vanochtend rond kwart voor drie een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een 27-jarige bestuurder is met zijn Open Corsa tegen hoge snelheid ingereden op een vrachtwagen die op de pechstrook stond. Door de klap werd de auto meters ver weggeslingerd. De hulpdiensten moesten de chauffeur bevrijden. Hij werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de juiste omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De E34 was urenlang afgesloten voor het verkeer.