Toon Verheijen

20/06/17 - 04u00 Bron: eigen berichtgeving

De hulpdiensten zijn deze nacht kort na 2 uur opgetrommeld voor een autobrand aan de Schotensesteenweg in Deurne. Uiteindelijk zijn twee voertuigen die achter elkaar stonden nagenoeg volledig uitgebrand.

Mogelijk is het vuur overgeslagen van het ene naar het andere voertuig. OF het om brandstichting gaat is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak.



Verderop in de straat werd ook nog een voertuig aangetroffen met een verbrijzelde achterruit.