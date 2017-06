UNICEF België laat stem van kinderen op de vlucht horen

Bewerkt door: ib

20/06/17 - 01u15 Bron: Belga

© ap.

"Wat do you think?", een project van UNICEF België dat de stem van de meest kwetsbare kinderen en jongeren wil laten horen, brengt naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag vandaag een brochure uit die getuigenissen bevat van niet-vergezelde kinderen op de vlucht en de ervaringen die ze beleefden in hun land van herkomst en tijdens hun reis.

In de brochure 'Kinderen op de vlucht aan het woord' beschrijven de kinderen en jongeren, die allemaal in België wonen, in hun eigen woorden de hoop en de ambities achter de beslissing om te migreren. Daarnaast beschrijven ze de opeenvolging van schendingen van hun rechten die ze ervaren hebben in hun land van herkomst of onderweg. Ten slotte worden hun aanbevelingen weergegeven voor het verbeteren van de diensten en de ondersteuning die ze nodig hebben in hun land van herkomst en tijdens hun vluchtroute.



Negen landen

De brochure is gebaseerd op een rapport dat tot stand kwam met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGO). Daarin peilde UNICEF België naar de opvattingen van migranten- en vluchtelingenkinderen in ons land. De 32 kinderen en jongeren die hieraan deelnamen, waren afkomstig uit negen landen. Ze werden samengebracht om te spreken over de situatie van kinderen in hun land van herkomst.



"Kinderen zijn de meest kwetsbare en makkelijkste prooi voor mensenhandelaars en smokkelaars. Afpersing, mishandeling, uitbuiting, verkrachting ... komen heel regelmatig voor in hun getuigenissen", zo klinkt het bij UNICEF België.



Kinderen verlaten hun land vaak om veiligheid op te zoeken als reactie op conflicten of op geweld binnen de familie of gemeenschap. "De vlucht kan ook een uitweg bieden op discriminatie, op armoede en opent de mogelijkheden tot onderwijs of tot het hebben van een toekomst die anders niet mogelijk zou zijn".



Nieuwe vluchtelingenstromen

Afghanistan, Syrië en Irak vormen de top drie van landen van herkomst van asielzoekers in België (2016). Op Europees niveau zijn de kinderen uit deze landen goed voor 70 procent van de minderjarige asielzoekers in 2016.



De komende decennia verwacht UNICEF nieuwe vluchtelingenstromen vanwege toenemende armoede en klimaatverandering.



"Om welke reden het ook gaat, alle kinderen die bevraagd werden, waren zich bewust van de reden waarom zij hun land hadden verlaten, zelfs als ze niet volledig op de hoogte waren van de risico's die ze zouden kunnen ondervinden tijdens hun reis", luidt het nog.



Deze getuigenissen werden ook opgenomen in een video die vanaf woensdag 21 juni te zien zal zijn in verschillende bioscopen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.