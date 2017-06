Drie laureaten van Koning Boudewijnprijs voor ontwikkeling in Afrika

Bewerkt door: ib

20/06/17 - 01u00 Bron: Belga

Koningin Mathilde. © photo news.

Drie jonge Afrikaanse tech-ondernemers die met lokale initiatieven het leven op het Afrikaanse continent helpen veranderen, ontvangen vandaag de Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika 2016-2017. De prijs, elk 75.000 euro, erkent de verwezenlijkingen van de drie ondernemers en geeft hun start-up een duwtje in de rug. Dat meldt de Koning Boudewijnstichting.

Voor het eerst heeft het selectiecomité drie laureaten gekozen. Op die manier wil de stichting het groeiend aantal sociaalgevoelige tech-ondernemers in Afrika in de kijker te zetten.



Gerald Abila is de stichter van BarefootLaw (Oeganda), de eerste onlinedienst voor rechtshulp in Oost-Afrika. Dit gratis platform helpt mensen die zelf geen advocaat in de arm kunnen nemen, om hun rechten te begrijpen en uit te oefenen.



Alloysius Attah is medestichter van Farmerline (Ghana), dat via software op maat meer dan 200.000 kleine boeren in contact brengt met marktinformatie, weersvoorspellingen, andere boeren en grotere organisaties. Visboeren die Farmerline gebruiken, zagen hun opbrengst met de helft groeien.



Tonee Ndungu is de stichter van Kytabu (Kenia). Dit platform geeft 11 miljoen leerlingen en studenten in Oost-Afrika de mogelijkheid om digitale schoolboeken te huren via mobiele betaling.



Sociale verandering door creatieve initiatieven

"Met de Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling focussen we op lokale, creatieve initiatieven die zorgen voor sociale verandering. We promoten een cultuur van zelfredzaamheid en empowerment. Klassieke ontwikkelingshulp en donaties volstaan niet als je duurzame verandering wil. Daarom steunen we ondernemers voor wie het zoeken naar antwoorden op lokale uitdagingen een passie is. Deze winnaars tonen hoe technologie levens in Afrika kan veranderen", aldus Thomas Leysen, voorzitter van de Koning Boudewijnstichting.



De prijsuitreiking vindt om 16 uur plaats in het koninklijk paleis, in aanwezigheid van koning Filip, koningin Mathilde en prinses Astrid.