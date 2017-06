Man kritiek na avondlijke duik in zee

Bart Boterman

Oostende Een vijftiger is vanavond in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht na een zwempartij in zee in Oostende. De man zat al een tijdje in horecazaak Casa del Mar op het Strandplein in Mariakerke en besloot nadat de redderspost was gesloten, rond 19 uur, om een duik te maken.