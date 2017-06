Vorig jaar fors meer klachten over de VRT-nieuwsdienst

TT

19/06/17

Jaarverslag De VRT heeft vorig jaar 1.135 klachten gekregen over de nieuwsdienst. Dat zijn er 210 of bijna een kwart meer dan in 2015. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2016 van de VRT dat Belga kon inkijken.

De openbare omroep heeft in 2016 4.820 klachten gekregen. Dat is een stijging met 3,4 procent tegenover 2015. Volgens het VRT-jaarverslag is die stijging vooral toe te schrijven aan het stopzetten van Teletekst.



Maar ook de stijging van het aantal klachten over de nieuwsdienst springt in het oog. Dat aantal steeg van 925 in 2015 naar 1.135, een stijging met 22,7 procent. "Deze stijging is vooral te wijten aan de klachten die gingen over de perceptie van een gemis aan neutraliteit in de berichtgeving", luidt het. "Ook de actualiteit (voornamelijk met de aanslagen in ons land) en de 'onrust in de samenleving' droegen bij aan de toename van het aantal klachten over de nieuwsdienst."



Voorts blijkt dat sommige kijkers zich ook storen aan het "overmatig alcoholgebruik" in bepaalde programma's. "Zij vonden dat de VRT aanzette tot meer alcoholgebruik", klinkt het. "De manager beroepsethiek werkte aan een bewustwording bij de programmamakers om de zichtbaarheid van het gebruik van alcohol in programma's te verminderen", zo staat in het verslag.