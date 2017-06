Door: redactie

19/06/17

De huiskat zoals we ze hier kennen, is afkomstig uit Egypte en niet van de wilde katten die ooit in onze contreien leefden. Dat hebben wetenschappers van de KU Leuven en het Belgisch instituut voor Natuurwetenschappen ontdekt, na het bestuderen van honderden kattenbotten.