Lutgen: "Ik probeer de democratie in ons land te redden"

Politieke crisis Niet zijn eigen vel, maar de democratie wil Benoit Lutgen redden. Dat heeft de cdH-voorzitter vanavond in Terzake gezegd na de beschuldiging van Olivier Maingain (Défi). "Met de PS viel er niets meer te veranderen. En hij denkt daar hetzelfde over."

Lutgen trok vanmiddag de stekker uit de Brusselse en Waalse regeringen. Het cdH wil niet langer regeren met de PS na de schandalen van de afgelopen weken. "Er zijn continu schandalen", aldus Lutgen in Terzake. "Charleroi, Luik, Brussel. Dat vraagt om drastische maatregelen. Een burgemeester die zichzelf zitpenningen toekent bij een organisatie die de minderbedeelden steunt: daar word je misselijk van."



Het cdH wacht nu af wat de dialoog met MR, Ecolo en Défi zal opleveren. Dat de partij riskeert na deze zet met lege handen achter te blijven, deert de voorzitter niet. "Dat is mogelijk, maar het is dan wel met volle overtuiging", zegt hij. "Een politieke partij draait niet om mandaten en ministers. Het gaat over projecten en ideologieën, om ethisch en goed bestuur, om economische ontwikkeling en jobs. Als we door mijn lef in de oppositie terechtkomen, is dat maar zo. Er zijn ergere dingen."



Bij de PS bleef het na deze onverwachte wending opvallend stil. Meer dan enkele korte persberichten, waarin scherp werd uitgehaald naar het cdH, kwam er vandaag niet. De partij van Elio Di Rupo beschuldigt de Franstalige christen-democraten van "verraad" en stelt dat de partij angst heeft voor de aangekondigde decumul.Iets wat Lutgen weglacht. "De PS had een decumul voorzien voor 2024, dan weer voor 2019. Ik heb al van alles gehoord. Daar ben ik niet bang voor."



Een decumul biedt volgens hem geen oplossing voor de huidige problemen waar de PS mee kampt. "Yvan Mayeur, André Gilles en Stéphane Moureau hebben openbaar geld in hun zakken gestoken. Dat heeft niets te maken met een decumul."