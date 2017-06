Gent tekent beroep aan tegen vonnis rosse buurt

EB

19/06/17 - 20u51 Bron: Belga

De stad Gent tekent beroep aan tegen een vonnis dat het burgemeestersbesluit niet volgt om bars te sluiten die zich niet aan de regels uit 2015 houden. Dat bevestigt de Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a).

"We gaan het college voorstellen om in beroep te gaan omdat we ervan overtuigd zijn dat onze maatregelen er zijn in het voordeel van omwonenden en de algemene veiligheid en rust voor de mensen die in de buurt wonen", zegt burgemeester Termont. "Dat zijn maatregelen die we als lokaal bestuur perfect kunnen nemen."



Burgemeester Termont verduidelijkt dat de rechter zich in belangrijke mate inspireerde op een arrest van een Franstalige kamer van de Raad van State, die het politiereglement over het sluitingsuur van de bars in Sint-Joost-Ten-Node verbrak. "Indien dit standpunt gevolgd wordt, worden de mogelijkheden van de stad Gent om de leefbaarheid van de wijk op te krikken in belangrijke mate aan banden gelegd. Dat kan niet worden aanvaard. Daarnaast stellen we vast dat Antwerpen wel een stedelijk beleid op vlak van prostitutie heeft kunnen voeren, zodat niet valt in te zien waarom Gent dat niet zou kunnen doen."



De uitspraak van de rechter heeft overigens enkel betrekking op de drie bars die naar de rechter trokken. Ondanks het feit dat er nog drie procedures voor de Raad van State lopen, tegen de regels van 2015, zegt de stad dat de verordeningen verder toegepast kunnen blijven worden tijdens de loop van de procedures.



Dat de stad Gent vandaag steun kreeg van Glastra, een vereniging van kamerverhuurders, buurtbewoners en handelaars, vindt burgemeester Termont een "opsteker om zeker door te gaan".