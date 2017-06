Bijzonder weinig animo bij DéFi en Ecolo om PS te dumpen: "Vraag stelt zich niet"

TT

Politieke crisis Bij de Franstalige partijen DéFi en de groenen van Ecolo is er voorlopig bijzonder weinig animo te merken om in te gaan op de oproep van het cdH om een alternatieve meerderheid zonder de PS te vormen in de Franstalige regeringen en in Brussel. "Dit is niet het moment om postjes te verdelen", zo klinkt het.

CdH-voorzitter Lutgen. © photo news. CdH-voorzitter Benoît Lutgen liet vandaag weten dat hij het vertrouwen in de Parti Socialiste opzegt en dat hij in de parlementen van het Waals gewest, de Franse gemeenschap en het Brussels gewest op zoek wil gaan naar andere meerderheden. Nu vormt het cdH nog regeringen met de PS.



Lutgen deed een expliciete oproep naar de partijen MR, DéFi en Ecolo om een alternatieve meerderheid te vormen. MR liet al snel weten daar zeker open voor te staan. Maar bij de andere partijen klinkt er vanavond bijzonder weinig animo. Zij verwijten het cdH een crisis uit te lokken voor partijpolitiek gewin.

Ecolo: "Gijzeling" Ecolo was niet op de hoogte dat cdH-voorzitter Lutgen vandaag drie regeringen zou opblazen. Dat zegt covoorzitter Zakia Khattabi, die het heeft over een "gijzeling". "Het gaat vandaag niet om postjes, of om een regering, maar om deugdelijk bestuur", zegt Khattabi bij RTBF. Ze twijfelt aan de oprechtheid van de motivatie bij cdH. "Tussen gisteren, toen cdH nog achter de cumul stond, en vandaag is de partij van perspectief veranderd", aldus de covoorzitter. "Uiteindelijk zijn dit kleine politieke spelletjes."



Voor Ecolo stelt de vraag van een regeringsdeelname zich niet, geeft Khattabi aan. "Vanaf woensdag leggen wij wel voorstellen voor deugdelijk bestuur op tafel."

Groen: "Doorzichtig manoeuvre" Groen-voorzitster Meyrem Almaci. © belga. Hetzelfde geluid klinkt bij Groen-voorzitter Meyrem Almaci. Zij ziet de demarche van het cdH om de Franstalige regeringen in ons land op te blazen als "het hoogtepunt van wat uitgegroeid is tot een systeemcrisis". Gewoon van coalitie veranderen, volstaat voor Groen niet. "Er is niet zomaar nood aan een nieuwe politieke meerderheid, wel aan nieuwe manier van aan politiek doen", zegt Almaci.



Volgens de Groen-voorzitter is het systeem dat de traditionele partijen de voorbije decennia hebben geïnstalleerd in crisis. "Het is onze prioriteit om komaf te maken met het systeem van zelfbediening, cumul en achterkamerpolitiek. Er zijn nieuwe afspraken en spelregels nodig die transparantie en eerlijke politiek waarborgen. Groen en Ecolo reiken de hand aan de partijen die werk willen maken van transparantie en eerlijke politiek", zegt Almaci.



Almaci spreekt nog van een "doorzichtig manoeuvre" van cdH en MR, dat "weinig vertrouwen" opwekt. "CdH en MR lijken meer met zichzelf bezig en het verdelen van ministerportefeuilles om de eigen machtspositie te versterken dan de oprechte bekommernis om de zelfbedieningscultuur aan te pakken. Het is nu niet het moment om postjes te verdelen, maar wel om schoon schip te maken in Brussel."



"Groen wil, samen met Ecolo, deze nieuwe spelregels uittekenen met alle partijen die daartoe bereid zijn. Dat is waar de bevolking nu terecht om schreeuwt. Beide partijen blijven intens samenwerken om dit te realiseren en het vertrouwen in de politiek te herstellen", besluit Almaci.