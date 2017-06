Brand in loods verhuisfirma vernielt drie wagens

Lieven Samyn

19/06/17 - 20u41 Bron: Eigen berichtgeving

© Lieven Samyn.

Izegem In Emelgem (Izegem) heeft een uitslaande brand in een loods en garageboxen van verhuisfirma Renier-Deforche drie wagens vernield. Ook drie verhuisliften van het bedrijf werden beschadigd. De zwarte rookpluim was ver in de buurt te zien.

Omstreeks 17.30 uur hoorden buurtbewoners van de 16e Linie Regimentstraat en de Ferdinand Vervaeckestraat in Emelgem doffe knallen. De garageboxen en aanpalende loods stonden in lichterlaaie. De vlammen sloegen al door het dak toen de brandweer arriveerde. Drie verhuisliften konden nog naar buiten getrokken worden, maar twee exemplaren liepen toch schade op.



Nog erger was het evenwel gesteld met de aanpalende garageboxen waar de brand was uitgebroken. Drie gestalde wagens konden niet meer gered worden. Heel even leek het alsof er te weinig water was om het vuur te blussen maar dat was niet zo. "In onze tankwagen is er 13.000 liter voorradig", legt de Izegemse postoverste Johan Dermaut uit. "Daarna konden we met een autopomp uit een vlakbij gelegen vijver water halen".



Voor de brandweermannen waren de bluswerkzaamheden in de loden hitte een hels karwei. Er werd een voorraad drinkwater aangerukt om de dorst te lessen. (LSI)