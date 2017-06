Verdacht voorwerp gevonden in café op Brussels Airport, de dag dat Trump vertrok

EB

19/06/17 - 20u14 Bron: VTM Nieuws, Belga

© Reporters / GYS.

video Op 25 mei, de dag dat de Amerikaanse president Donald Trump België verliet na een blitzbezoek, is in Brussels Airport een verdacht voorwerp aangetroffen. Dat meldt VTM en het nieuws wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde. Volgens VTM gaat het om een zelfgemaakt detonator, maar daarover bestaat volgens het parket nog geen zekerheid. "Er zijn op dit ogenblik geen aanwijzingen voor een mogelijk terroristisch motief", luidt het.

De Amerikaanse president landde op 24 mei voor een kort bezoek aan België. De dag nadien, na de NAVO-bijeenkomst en de inhuldiging van het nieuwe NAVO-gebouw in Evere, vloog Donald Trump alweer naar Sicilië, voor een ontmoeting van de G7.



'Trigger device'

Diezelfde dag vond een werknemer van een taverne in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem een handgemaakt toestelletje dat bestond uit enkele koperen draden die op een stuk karton waren vastgemaakt met lussen in plastic tape. Volgens VTM is het geen ontstekingsmechanisme voor een bom, maar wel een soort "trigger device", een zelfgemaakte detonator die gebruikt kan worden om een bom te laten afgaan. Alvast dat laatste wordt door het parket sterk genuanceerd.



"Het klopt dat door het personeel op de luchthaven in een café een achtergelaten voorwerp werd aangetroffen, waarvan niet meteen duidelijk was waarvoor het diende", zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. "Voor alle zekerheid is de politie gecontacteerd en werden wij in kennis gesteld. Er werd een onderzoek geopend om te achterhalen wat het is, van wie het is en waarvoor het dient. Dat onderzoek wordt zo snel mogelijk afgerond, maar er zijn op dit ogenblik geen aanwijzingen voor een mogelijk terroristisch motief."