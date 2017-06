Ozondrempel overschreden in Schoten

Door: redactie

19/06/17 - 19u59 Bron: Belga

© Thinkstock.

Door het warme en zonnige weer is vandaag de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden in het Antwerpse Schoten. Dat blijkt uit gegevens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).