Honderden bewoners zitten zonder drinkwater na waterleidingbreuk

19/06/17

Deurne Door een breuk in de waterleiding onder de Bisschoppenhoflaan in Deurne moeten driehonderd à vierhonderd bewoners het vanavond zonder drinkwater stellen. Watermaatschappij Water-link zal de leiding zo snel mogelijk herstellen en laat ook containers met water aanrukken. Dat werd vernomen bij de lokale politie en de brandweerzone Antwerpen.

De breuk deed zich rond 19 uur voor en zette de rijbaan en het fietspad onder water. De waterleiding werd meteen afgesloten, waardoor tal van gezinnen plots zonder water zitten, wat geen pretje is met tropische temperaturen van boven de dertig graden.



De politie zette de Bisschoppenhoflaan in de richting van Antwerpen af voor het verkeer en de brandweer kwam het overtollige water wegpompen. De rijbaan en het fietspad worden wellicht in de loop van vanavond terug vrijgegeven. Het voetpad wellicht pas morgen, na herstelling.



Het is niet de eerste keer dat er zich een waterleidingbreuk voordoet op de Bisschoppenhoflaan. Eind vorig jaar waren het er liefst vier op enkele maanden tijd. Water-link beloofde toen om in de eerste helft van 2017 alle distributieleidingen te vernieuwen.