19/06/17 - 19u30

Almaci wil komaf maken met het systeem van zelfbediening, cumul en achterkamerpolitiek. © belga.

Een Brusselse regering met Ecolo zal er ook één met Groen zijn. Dat bevestigt die laatste partij.

Ecolo is niet strikt noodzakelijk voor een Brusselse regering. Daar hebben MR en cdH een meerderheid aan Franstalige zijde als ze er Défi, het vroegere FDF, bijnemen. Maar Ecolo is wél nodig voor een meerderheid in een PS-loze Franse gemeenschapsregering, en de facto ook voor een comfortabele meerderheid aan Waalse zijde. MR en cdH komen daar maar net aan een meerderheid, wat in de praktijk onwerkbaar is.



En dus kunnen de groenen ook een plaatsje in de Brusselse regering opeisen. Groen en Ecolo benadrukken echter dat ze eerst harde garanties willen dat de zelfbedieningscultuur in de hoofdstad wordt aangepakt.