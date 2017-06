Hoe de MR in een zetel zit en incontournable wordt in Wallonië en de Franse Gemeenschap

TT

MR-vicepremier Didier Reynders, premier Charles Michel en partijvoorzitter Olivier Chastel. Worden zij de winnaars van het manoeuvre van het cdH? © belga.

Politieke crisis De verrassende oproep van cdH-voorzitter Benoît Lutgen om in Wallonië en Brussel zonder de PS te regeren, zet de MR in een zetel. Enkel de liberalen zijn groot genoeg om de plaats van de socialisten in te nemen. Maar in Brussel - en in de Franse Gemeenschap - zijn nog andere partijen nodig: DéFI, de vroegere alliantiepartner van de MR, of de groene partij Ecolo.

De oproep van Lutgen maakt een einde aan de dertien jaar oude nauwe band tussen PS en cdH. In 2004 ruilde PS-voorzitter Elio Di Rupo in de deelstaten de liberalen van de MR in voor het cdH van Joëlle Milquet. Die wou in 2007 geen federale regering vormen zonder de PS.



In 2011 werd Lutgen cdH-voorzitter. Omdat die een centrumrechtser profiel heeft dan zijn voorgangster Milquet, werd gedacht dat de band tussen PS en cdH zou slijten. Verrassend genoeg namen PS en cdH in 2014 iedereen in snelheid door opnieuw in de deelstaten coalities te vormen. De MR bleef daar in de oppositie en werd uiteindelijk de eenzame Franstalige partij in de centrumrechtse federale regering.



Na dertien jaar krijgt de MR nu de kans om terug in de deelstaatregeringen te geraken. Theoretisch kan dat met het cdH in Wallonië, al is de meerderheid daar zeer nipt. Met Ecolo erbij wordt die iets groter. In het parlement van de Franse Gemeenschap is er in elk geval een extra partij nodig. Ecolo of DéFI kunnen daar de voor een meerderheid nodige zetels leveren. Lees ook Coalitiewissel in regionale regering zou historische gebeurtenis zijn

Moeilijke knoop in Brussel In Brussel ligt de situatie wat moeilijker. Daar vormen PS en cdH nu een regering met DéFI en met de Vlaamse partijen Open Vld, sp.a en CD&V. Als MR de positie van de PS inneemt, is er slechts een nipte meerderheid aan Franstalige kant. Ecolo kan hier extra zetels leveren, maar dat zou aan Nederlandstalige kant als neveneffect kunnen hebben dat de sp.a plaats zal moeten ruimen voor Groen.



Een andere hindernis vormt de slechte verhouding tussen de MR en DéFI. Beide partijen die jarenlang een alliantie vormden, vechten de financiële afwikkeling van hun scheiding voor de rechtbank uit.